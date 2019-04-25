شؤون فلسطينية

وزير النقل والمواصلات: جهود حثيثة لترسيخ وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة

وزير النقل والمواصلات: جهود حثيثة لترسيخ وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح اليوم الخميس بمقر مكتبه برام الله مع شاهر سعد الأمين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين ، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك للإرتقاء بقطاع النقل والمواصلات الفلسطيني والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالامين العام للاتحاد وبجميع الحضور وأكد على حرص الوزارة واهتمامها الشدين نحو فتح أفاق جديدة من التعاون المشترك ما بين الوزراة وكافة الأطراف المعنية بقطاع النقل والمواصلات ، والعمل الجاد لخلق شراكات حقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل تحقيق رؤية سيادة الرئيس محمود عباس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د.محمد شتيه واللذان يوليان إهتماما بالغا بخدمة المواطن الكريم وتحقيق له سبل الراحة والإستقرار المطلوبين .

وأضاف الوزير بان الوزارة تثمن دور الإتحادات والنقابات ومساهمتها الفاعلة في تدعيم قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني وتطويره ، مشيدا بالعلاقة المميزة ما بين الوزارة والاتحادات من جهة والوزارة والنقابات من جهة اخرى . والتأكيد بان العمل المشترك يسهم في بناء الدولة ويعمل على تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة.

من جهته شكر شاهر سعد الوزير سالم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، وأشاد بجهود الوزير وطواقم الوزارة الحثيثة للتعاون المستمر مع شركاء الوزارة وإهتمامه بايجاد الحلول المناسبة لمطالبهم وللمشكلات التي تواجههم .

واكد الطرفان على ضرورة الاستمرار في الاتصال المباشر لبحث كافة القضايا ، والإجماع على ان الوزارة تعد المظلة والراعية لمختلف القطاعات وأنها هي القادرة على تقريب وجهات النظر ما بين الجميع .

وفي ختام اللقاء أكد الوزير على أننا سنقوم بدراسة كافة الملفات المطروحة وبحث المطالب بشكل مستفيض للخروج بنتائج ترضي الجميع وتحقق الأهداف المشتركة وبما تتماشى والقوانين والأنظمة المرعية .

ومن جانب أخر عقد الوزير اجتماعا مع اللجنة العليا لقطاع النقل ، وقد بحث خلاله عدة قضايا وامور تهم القطاع ، وتم استعراض للكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ، وأكد الوزير على سعي الوزارة الحثيث نحو تدعيم قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني ، والعمل على تفعيل لجنة الحوار، واعرب عن أمله بان تتكلل كل اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء بكل النجاح والتوفيق وان تسهم بشكل فاعل في تحقيق التفاهمات المطلوبة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وبحث اللقاء ايضا قضايا تتعلق بسبل القضاء على ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر والحد من تعدياتها على عمل المركبات العمومية وذلك بالتعاون المشترك مع شرطة المرور.

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