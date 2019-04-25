شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تسلم أربعة مصانع فلسطينية شهادات جولة عالمية

وزارة الاقتصاد الوطني تسلم أربعة مصانع فلسطينية شهادات جولة عالمية
رام الله - دنيا الوطن
سلم وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الخميس،4 مصانع فلسطينية شهادات جودة عالمية، حيث تسلمت 3 مصانع شهادة الجودة العالمية الايزو 22000 في حين تسلمت شركة ايجلسفلكس شهادة الجودة العالمية الايزو 9001، وذلك من خلال برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص(الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الاتحاد العام للغرف التجارية وبال تريد).

وأكد الوزير العسيلي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث وتطوير الصناعة، على اهميته في دعم القطاع الخاص الفلسطيني كونه يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، عبر تشخيص واقع الشركات المستفيدة وتحديد حاجاتها التطويرية، ووضع خطط التحديث اللازمة لعملها.

وبين الوزير خلال الاجتماع ان زيادة الصادرات الفلسطينية ودعم الصناعات الوطنية بالإضافة الى تطوير المدن الصناعية وتشجيع الاستثمارات الخارجية هي اولويات الحكومة في المرحلة القادمة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة المستجدات والتطورات الحاصلة على المشروع، والية العمل في المرحلة القادمة.

يذكر ان برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين يعتبر الاول من نوعه والذي سيتم من خلاله تأهيل 30 مصنع فلسطيني للحصول على شهادات جودة عالمية وفلسطينية اضافة الى شهادات الانتاج العضوي وشهادة الحلال، كما تم من خلال نفس البرنامج تطوير عدة منتجات جديدة لدى عدد من المصانع الفلسطينية.

ووفق بيان الوزارة، فان المصانع الاربعة هي: شركة مطاحن النصر وشركة مطاحن بن الرشيد والشركة التركية الفلسطينية (زيتا) وشركة الرواد للاستثمار الزراعي، وشركة ايجلسفلكس.


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