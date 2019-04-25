النخالة: المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات وملتزمة بالدفاع عن أسراها وشعبها وأرضها

رام الله - دنيا الوطنوقال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "إن المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الاحتمالات، وهي ملتزمة بالدفاع عن أسراها وشعبها وأرضها بكل الوسائل مهما كلفها ذلك من ثمن، وأنها لن تتوانى لحظة واحدة في دحر أي عدوان يستهدف صمود أبناء شعبنا"، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات واستمرارية اللقاءات والتنسيق في مختلف القضايا الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، في مكتبه بصيدا، لبحث قضايا المنطقة بشكل عام وآخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية بشكل خاص.وحضر اللقاء، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، ومدير مكتب الشيخ ماهر حمود، عبد السلام الصالح، والمحامي محي الدين حمود.وأكد المجتمعون على استمرار المقاومة بأشكالها كافة حتى دحر الاحتلال الاسرائيلي عن كل المناطق العربية المحتلة، وعلى أهمية تحصين القضية الفلسطينية من المؤامرات الخطيرة التي تقودها الإدارة الأمريكية تحت عنوان "صفقة القرن"، بحسب ما جاء على موقع (فلسطين اليوم).من جهته، أشار الشيخ حمود إلى أن "المقاومة مستمرة في برامجها وأدائها، وهي تؤمن بالتوازن الاستراتيجي بطريقة لم تحدث قبل فترة المقاومة"، مؤكداً أن "المقاومة في هذه الحقبة من تاريخنا هي التي قطعت دابر الفتنة، وبعثت تفاؤلا في نفوس الشعوب العربية الحرة".