شؤون فلسطينية

وزارة السياحة تُدين اعتداء جنود الاحتلال على المواقع الأثرية

وزارة السياحة تُدين اعتداء جنود الاحتلال على المواقع الأثرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة السياحة والآثار، اعتداء واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتكرر للمواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة موقع سبسطية غرب مدينة نابلس، حيث اقتحم جيش الاحتلال الموقع الأثري ومنع المواطنين من الدخول إليه بهدف تأمين دخول مئات المستوطنين؛ للاحتفال وإقامة طقوس دينية، مما أثر وبشكل واضح على حركة السياحة في هذا الموقع الأثري المهم، وعمل على منع الحركة السياحية من التنقل بحرية.  

واعتبرت الوزارة هذا العمل، اعتداء إسرائيلياً جديداً على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للاتفاقيات والقوانين  الدولية، الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء فترة الاحتلال، خصوصاً المبادئ المتعلقة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية (يونسكو) لعام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والإعلان الدولي الصادر عن (يونسكو) حول التدمير المتعمد للتراث الثقافي من قبل الاحتلال لسنة 2003. 

وأكدت الوزارة بأن الاعتداءات تشكل خطراً على التراث الثقافي الفلسطيني، والذي يُعد جزءاً من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وجزءاً من التراث الإنساني، مؤكدة استمرارها بحماية التراث الثقافي، مستخدمة كافة الوسائل المتاحة؛ للحفاظ على هذه المواقع باعتبارها أحد أبرز مقومات الهوية الثقافية، وأحد أهم عوامل  التنمية الاقتصادية. 

وطالبت وزارة السياحة والآثار، جميع المؤسسات الدولية، وكافة المنظمات الدولية بإدانة هذا الاعتداء، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وإجبارها على وقف استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية.

ويذكر، أن مدينة سبسطية، مدينة أثرية فلسطينية، احتلتها إسرائيل ضمن الأراضي الفلسطينية عام 1967، وهي تتمتع بأهمية كبرى من حيث الآثار الموجودة فيها، وتعتبر بمكوناتها أحد أهم المواقع الأثرية في فلسطين.  

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