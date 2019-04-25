الرئيس يُعيّن أبو عوض رئيساً لـ (بكدار) خلفاً لاشتية

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تعيين محمد أبو عوض، رئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) خلفاً للدكتور محمد اشتية، الذي تسلم منصب رئيس الوزراء مؤخراً.وكان اشتية، قد قدم استقالته من (بكدار) رسمياً للرئيس عقب أدائه اليمين الدستورية مع وزراء حكومته.