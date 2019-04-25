عساف يُقدم خطة للتسعين يوماً المقبلة للحكومة.. فما هي؟

رام الله - دنيا الوطنأعلن وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن خطة للتسعين يوماً المقبلة، ستقدم لمجلس الوزراء، وتستند إلى ثلاثة محاور، هي: المتابعة القانونية لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطنين لاسيما في المناطق المستهدفة، وكذلك تشجيع البناء في المناطق المصنفة (ج) وتعزيز التواصل الجغرافي فيما بينها.وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين): "إن هذه الخطة تهدف لتعزيز صمود المواطنين، ضمن خطة الهيئة التي بدأت بتنفيذها قبل ثلاث سنوات، لبناء مدارس في المناطق المستهدفة بالمصادرة من قبل الاحتلال، وكذلك تعبيد الطرق، ومدّ خطوط المياه والكهرباء".وفيما يتعلق بزيارة وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لقرى الكهوف، الواقعة على حدود النقب والبحر الميت، شدد عساف على أن الهدف من هذه الخطوة، هو إعادة إعمار هذه المنطقة، وإيصال الخدمات لها؛ لإفشال مشروع الاحتلال بالتهجير القسري.