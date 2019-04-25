شؤون فلسطينية

ملحم: سنُوقع اتفاقية مع الأردن لزيادة كمية الكهرباء المستوردة من الشركة الأردنية

ملحم: سنُوقع اتفاقية مع الأردن لزيادة كمية الكهرباء المستوردة من الشركة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الجانب الأردني، قبل العشرين من أيار/ مايو المقبل؛ لتنفيذ مشروع متكامل لزيادة نسبة كمية الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وقال ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن فريقاً أردنياً فلسطينياً مشتركاً، تم تشكيله للتوصل إلى اتفاق حول تحديد الكميات المستوردة من الأردن وآليات التنفيذ"، موضحاً أنه لا توجد أية قيود على فلسطين لاستيراد الطاقة من أي مكان خارج الوطن.

وأكد ملحم أنه بناء على توجيهات الحكومة، فإنه سيصار إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة والتوجه لتنويع المصادر من أماكن مختلفة، مشيراً إلى أن فلسطين تنتج حوالي 6% من الطاقة من مشاريع الطاقة الشمسية.

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