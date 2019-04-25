منصور: جلسة لمجلس الأمن يوم 29 من الجاري لبحث القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، عن عقد جلسة لمجلس الأمن مفتوحة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حول الحالة في الشرق الأوسط، والتطورات على القضية الفلسطينية.وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين): "إن أكثر من خمسين متحدثاً سيشاركون في أعمال هذه الجلسة، وسيتم تقديم تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة، حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والحديث عن طبيعة العلاقة بين الحكومة برئاسة محمد اشتية، والمنظمة الأممية".وفي إطار ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين، أوضح منصور أن لقاءات نظمت لمجلس السفراء هذه المجموعة مع الشخصيات التي لها مواقع قيادية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاء مع الأمين العام قبل يومين، والذي قدم تقريراً حول التحديات والإنجازات في إطار البرنامج التنموي حول التغير المناخي والتحديات التي تواجه البشرية، وإيجاد التمويل اللازم للتنمية والتغيير المناخي، وتقدر بجوالي 100 بليون دولار.