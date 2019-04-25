شاهد: عائلة الطفل المفقود برفح تكشف تفاصيل اختفائه

















خاص دنيا الوطن - محمد عوضطالبت عائلة شقفة، الأجهزة الأمنية، بضرورة تكثيف الجهود، في عملية البحث عن طفلها الذي غابت آثاره منذ مساء الأحد الماضي، خلال لعبه مع شقيقاته أمام المنزل، غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وطالب رأفت شقفة والد الطفل المفقود، كافة المعنيين، بالكشف عن مصير طفله محمود (عامان وخمسة أشهر)، بعد أن فقد أمام المنزل، ولم يتمكن من العودة مجدداً الى حضن شقيقاته الثمانية اللواتي ينتظرنه كل يوم.عائلة الطفل تشكف التفاصيل كاملة في الفيديو التالي..