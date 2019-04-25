حماس: لم ندل باي تصريحات حول أسماء متورطين في "مخطط تخريبي بغزة"

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على ما نشرته وكالة (قدس برس) وتناقلته عدة وسائل إعلامية، حول نشر اسماء متورطين في "مخطط تخريبي في غزة".وأكدت الحركة في تصريح أصدرته اليوم الخميس، أن ما نشر منسوبا لمصادر في حركة حماس، عارٍ عن الصحة تماما، ولا أصل له.وقالت الحركة: "لم يدل أحد في حركة حماس، بأية تصريحات لوكالة قدس برس، ولا لغيرها من هذا القبيل"، داعية كل وسائل الاعلام لاحترام ادبيات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، وعدم نشر أخبار لم تصدر عن قادة الحركة او ناطقيها.