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قطر: تصرفات إسرائيل بحق الاقصى "آثمة" وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها

قطر: تصرفات إسرائيل بحق الاقصى "آثمة" وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حث محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، المجتمع الدولي على وضع حد للتصرفات "الآثمة و غير القانونية" التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تجاه المسجد الأقصى. 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الخميس.

وقال آل ثاني: "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك - كان آخرها اليوم (الخميس) يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه الأقصى".

واستكمل قائلاً: "من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتاً هنا وهناك تُصِـرُّ على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة".

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، لليوم الرابع على التوالي، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بمناسبة عيد الفصح اليهودي. 

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في بيان مقتضب: "إن 519 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم". 

وكان أكثر من 1500 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى منذ يوم الإثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية. 

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري. 

وبدأ عيد الفصح اليهودي يوم الجمعة الماضي، وينتهي صباح السبت، حيث تمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة. 

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب. 

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