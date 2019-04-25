مئات آلاف المستوطنين يؤدون صلوات "تلمودية" عند حائط البراق











رام الله - دنيا الوطناقتحمت مئات المستوطنين صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي شددت من الإجراءات التي تقيد دخول الفلسطينيين للمسجد.وبحسب موقع (واللا) الاسرائيلي، فإن حوالي 750 ألف مستوطن أدوا صلوات وطقوس "تلمودية" عند حائط وساحة البراق منذ بدء عيد "الفصح" حتى اليوم، بينهم حاخامات وشخصيات عامة وسياسيين والعديد من السياح والعائلات اليهودية.