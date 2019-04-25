دولي

جو بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

جو بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وقال جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): "إن القيم الأساسية لهذه الأمة، ومكانتنا في العالم، وديمقراطيتنا ذاتها، وكل ما جعل أمريكا "أمريكا" على المحك… لهذا أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب، في تغريدة على (تويتر): "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".

وستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع في يوليو/تموز 2020.

وسينضم بايدن إذا ترشح، إلى لائحة طويلة جدا من الديمقراطيين الذين أعلنوا دخولهم السابق إلى البيت الأبيض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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