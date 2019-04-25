الشرطة: تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين.
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن حركة المسافرين يوم السبت الموافق 27/04/2019 ستمدد حتى الساعة ١٢ ظهرا في كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين.
أعلنت الشرطة عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين.
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن حركة المسافرين يوم السبت الموافق 27/04/2019 ستمدد حتى الساعة ١٢ ظهرا في كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين.
أما يوم الأحد 28/04/2019، فالعمل على المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً للمغادرين من أرض الوطن، فيما سيعمل المعبر لمدة 24 ساعة لاستقبال القادمين إلى أرض الوطن.
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