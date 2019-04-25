الشرطة: تعديل على ساعات العمل في معبر الكرامة يومي السبت والأحد





أما يوم الأحد 28/04/2019، فالعمل على المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً للمغادرين من أرض الوطن، فيما سيعمل المعبر لمدة 24 ساعة لاستقبال القادمين إلى أرض الوطن.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر الكرامة يومي السبت والأحد القادمين.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن حركة المسافرين يوم السبت الموافق 27/04/2019 ستمدد حتى الساعة ١٢ ظهرا في كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين.