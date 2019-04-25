اشتية: المقدسيون خط الدفاع الأول عن الأمة

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين.واطلع اشتية من المفتي على الأوضاع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وما تتعرض له المدينة المقدسة، من تهويد وإجراءات من قبل الاحتلال، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وشدد رئيس الوزراء على أن القدس خط أحمر، ودعمها والدفاع عنها واجب على كل عربي ومسلم، لمواجهة إجراءات الاحتلال وحربه على التاريخ والرواية الفلسطينية.ووجه اشتية التحية لأهلنا في مدينة القدس على صمودهم وثباتهم ودفاعهم عن المدينة ومقدساتها، مشددا على أن المقدسيين خط الدفاع الأول عن الأمة.