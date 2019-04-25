موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان "مزعزع" للشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنأكد سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قرار واشنطن تجاه القدس والجولان السوري المحتل والانسحاب من اتفاق إيران النووي، خطوة تزعزع الوضع في الشرق الأوسط.وقال ناريشكين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهضبة الجولان كإقليم تابع للأخيرة، خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يقوّض الجهود الجماعية الرامية لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط"، بحسب قناة (روسيا اليوم).وأضاف: "إن القرارات الأمريكية المذكورة تهدد بفشل مبدأ تسوية الأزمات في المنطقة عبر المفاوضات متعددة الأطراف".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعترف في مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما تم في أيار/مايو 2018.وفي 25 آذار/مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على الجولان المحتلة.واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.