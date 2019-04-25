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انطلاق الجولة الثانية عشرة من مفاوضات أستانا حول سوريا

انطلاق الجولة الثانية عشرة من مفاوضات أستانا حول سوريا
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اليوم الخميس، جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان نور سلطان، بعد وصول جميع المدعوين للمشاركة في الجولة الثانية عشرة من المفاوضات.

وعقدت في فندق الريتز كارلتون، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسن، وممثل الأردن بصفة مراقب، وممثلي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

الجولة بدأت باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، برئاسة ألكسندر لافرينتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، وعلي عسكر حاجي رئيس الوفد الإيراني، ويترأس نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، الوفد التركي.

 وستختتم الجولة الـ12 من محادثات أستانا يوم غد الجمعة 26 أبريل، مع اعتماد وثيقة ختامية للمفاوضات.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش: تشكيل لجنة دستورية سورية ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتم الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لمناقشة قضية الجماعات المسلحة في إدلب.

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