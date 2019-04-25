شاب من غزة يحتاج زراعة رئتين.. وعائلته تناشد الرئيس تسهيل خروجه فقط













رام الله - دنيا الوطنوجهت عائلة الشاب أحمد عماد كلخ مناشدة إلى الرئيس عباس، ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة بإنقاذ حياته وتسهيل سفره خارج البلاد.ويحتاج الشاب كلخ إلى زراعة رئتين، وسيتم علاجه في الهند، لكنه لا يستطيع الخروج من غزة، وأرسلت عائلته للسلطة الفلسطينية طلب خروج، دون رد حتى الآن.الشاب لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، ولا يقوم بأي مجهود، وعائلته تُعاني من آلامه وتناشد الرئيس إنقاذه.للتواصل/0599950077