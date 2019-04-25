اشتية: رغم الأزمة المالية الخانقة لن تزيد الحكومة الضرائب



وأكد رئيس الوزراء أنه وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي نتعرض لها، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بالاقتطاع من أموال المقاصة، فإن الحكومة لن تزيد الضرائب على المواطنين.













رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، دكتور محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفداً من فعاليات مدينة نابلس، ضم البلدية وغرفة وتجارة نابلس، وملتقى رجال الأعمال في المدينة.وقدم الوفد التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدين التفافهم حول القيادة والحكومة لمواجهة كافة التحديات.واطلع الوفد اشتية على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وأهم المشاريع التي نفذت والتي ستنفذ، إضافة إلى أهم الخطط والاحتياجات لا سيما على صعيد الصناعة والبنية التحتية والمياه والكهرباء.من جانبه، اطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، في ظل التحديات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، وسبل مواجهتها.وشدد اشتية على تقديم الحكومة كافة أشكال الدعم لمحافظة نابلس كما كافة محافظات الوطن، مبيّناً أن محور استراتيجية الحكومة هو تعزيز صمود المواطنين، وأن أولويات هذه الاستراتيجية تعزيز المنتج الوطني، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى البدء في دراسة إنشاء جامعة للتدريب المهني.