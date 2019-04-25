الخارجية: تصريحات جرينبلات حول "أبو جهاد" تنكر لحق شعبنا بمواجهة الاحتلال

يدلل مجدداً على تبنيه لمواقف الاحتلال في إنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ونضاله المشروع والعادل من أجل الحرية والاستقلال، الذي كان أبو جهاد أحد أهم رموزه.



وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الخميس، "كعادته ينبري جرينبلات لتسويق روايات الاحتلال ومواقفه ويدافع عنها، في تأكيد جديد على التبني الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان، ولمنهج سياسي معاد للسلام، إن اتهام الفلسطينيين بتعلم الإرهاب برفع صورة للشهيد القائد أبو جهاد يدعو للسخرية، ويُعبر عن حجم هذا الانحياز الأميركي وعقمه، وإصراره على التواطؤ والتغطية على الاحتلال وجرائمه".



وتابعت، أن جرينبلات "تناسى عن قصد أن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب، كما أنه يصر على التجاهل المتحيز لإرهاب عصابات المستوطنين وميلشياتهم المسلحة".



وأكدت أن "أقوال جرينبلات تؤكد مجدداً أن إدارة الرئيس ترامب فاقدة للأهلية، للعب دور نزيه في تحقيق السلام في المنطقة، وحتى في طرح أفكار، وتصورات لحل الصراع".



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، حول وضع صور الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) في المدارس الفلسطينية،