الطفلة "إيمان" قد تفقد نظرها.. وعائلتها تُناشد الرئيس عباس باستكمال علاجها





لكن تلك الفرحة لم تكتمل بعد ولادتهم قبل أوانهم، وتوفي اثنين منهم وبقيت الطفلة إيمان.





أمضت إيمان فترة طويلة في حالة حرجة بالحضانة، وعادت بعد شهرين مع عائلتها.





حين بلغت إيمان من العمر 4 أشهر، لاحظ والديها أن هناك مشكلة في عينيها، وتبين بعد الفحوصات أنها تعاني من انفصال شبكية، وتم تحويلها إلى إسرائيل لصعوبة حالتها، خاصة بعد رفض معظم المستشفيات عمل العملية.





لا تزال حالة إيمان (11 شهراً) سيئة، ومن المفترض أن تستكمل علاجها في إسرائيل، قبل قرار وقف التحويلات إليها.





يناشد والدها الرئيس عباس أن يسمح لطفلته باستكمال علاجها، خاصة أن الوقت ليس بصالحها، فليس هناك أصعب من فقدان نعمة البصر.





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رام الله - دنيا الوطنكانت فرحة عائلة الشاب نادر المجدلاوي بحمل زوجته لا تضاهيها فرحة، خاصة بعدما علما أنها تحمل 3 أجنة.