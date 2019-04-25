أم لثلاث فتيات تستصرخ: "زوجي مسجون وأريد عملاً فقط".. رسالة لوزارة العمل



تبكي الشابة أثناء حديثها لـ"دنيا الوطن": "لا أتخيل أن نهايتنا نحن النساء أن نتسول من مكان لآخر بحثاً عن حياة كريمة".



الشابة ف.س متزوجة ولديها 3 بنات، وزوجها مسجون على قضية ذمة مالية، عدا أنه ليس من مدينة غزة، ولا توجد له عائلة هنا.



قبل سجن زوجها، كانت تعيش ف. س حياة كريمة، تقول: "كانوا بناتي مدللات، لا ينقصهن شيئاً، والآن أصبحن يسرقن لأنني لا أستطيع توفير مصروف يومي يأخذنه إلى المدرسة".



أنهت ف.س دراسة بكالريوس تربية ودراسات إسلامية، وتدرس ماجستير جرافيكس أرشفة إلكترونية، وعملت بنظام العقود فقط، قبل أن ينتهي بها الحال دون عمل ودون أي دخل.



تقول: "أسكن بالإيجار منذ 10 سنوات، وتراكم علي إيجار 6 أشهر، أصبحت أخجل من الشكوى، لا أنام الليل وأنا أفكر كيف سأدفع، وماذا سأُطعم بناتي غداً".



لم تتعود ف.س على أن تأخذ شيئاً من أحد، لذلك تؤكد أنها لا تريد مالاً، بل تريد عملاً فقط.



تقول: "أين أذهب؟ وماذا أفعل؟ لا مصدر لدخل المال لدي، ولم أحصل على أي مساعدات سواء كوبونات أو الـ 100 دولار القطرية".



وجهت ف.س ندائها إلى وزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة العمل والمالية، وأيضاً اللجنة القطرية، بالعمل على توفير فرصة عمل لها ترحمها من حالها المأساوي، ومن التحرشات التي لم تعد تُطاق.



رام الله - دنيا الوطنلم تتخيل الشابة ف.س أن رحلتها في البحث عن عمل ستنتهي بالكثير من الإحباط.