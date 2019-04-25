شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني بدكار

فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني بدكار
رام الله - دنيا الوطن
تفوقت فلسطين على الدول المشاركة في معرض الطهي الفرنكفوني المقام في العاصمة السنغالية داكار، والذي جرى عند تمثال النهضة الإفريقية المشهور.

وقد تميز المطعم الفلسطيني، بدعم وإشراف سفارة دولة فلسطين في السنغال، بأكبر حجم من الإقبال الجماهيري وباطراء كبير من قبل المنظمين والمشرفين على هذا المهرجان والذي يندرج ضمن احتفاليات سنوية تنظمها مجموعة أصدقاء الفرانكوفونية في السنغال.

وبمشاركة أكثر من ثلاثة عشر دولة أبرزهم فرنسا، سويسرا، الغابون، بوركينا فاسو، السنغال، تونس، الامارات العربية المتحدة، جزر القمر، الكيبيك الكندية، بلجيكا، والوني بروكسيل، كندا، الكاميرون ومدغشقر.

أخبار ذات صلة

اشتية: رغم الأزمة المالية الخانقة لن تزيد الحكومة الضرائب

اشتية: رغم الأزمة المالية الخانقة لن تزيد الحكومة الضرائب

الخارجية: تصريحات جرينبلات حول &#34;أبو جهاد&#34; تنكر لحق شعبنا بمواجهة الاحتلال

الخارجية: تصريحات جرينبلات حول "أبو جهاد" تنكر لحق شعبنا بمواجهة الاحتلال

وزير العمل يُؤكد على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء برياض الأطفال

وزير العمل يُؤكد على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء برياض الأطفال

الطفلة &#34;إيمان&#34; قد تفقد نظرها.. وعائلتها تُناشد الرئيس عباس باستكمال علاجها

الطفلة "إيمان" قد تفقد نظرها.. وعائلتها تُناشد الرئيس عباس باستكمال علاجها

أم لثلاث فتيات تستصرخ: &#34;زوجي مسجون وأريد عملاً فقط&#34;.. رسالة لوزارة العمل

أم لثلاث فتيات تستصرخ: "زوجي مسجون وأريد عملاً فقط".. رسالة لوزارة العمل

لن تكون بديلة للمنظمة..الجهاد الإسلامي: نحن مع أي هيئة تُشكّل لمواجهة (صفقة القرن)

لن تكون بديلة للمنظمة..الجهاد الإسلامي: نحن مع أي هيئة تُشكّل لمواجهة (صفقة القرن)

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

الخارجية: تصريحات جرينبلات حول &#34;أبو جهاد&#34; تنكر لحق شعبنا بمواجهة الاحتلال

الخارجية: تصريحات جرينبلات حول "أبو جهاد" تنكر لحق شعبنا بمواجهة الاحتلال

وزير العمل يُؤكد على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء برياض الأطفال

وزير العمل يُؤكد على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء برياض الأطفال

الطفلة &#34;إيمان&#34; قد تفقد نظرها.. وعائلتها تُناشد الرئيس عباس باستكمال علاجها

الطفلة "إيمان" قد تفقد نظرها.. وعائلتها تُناشد الرئيس عباس باستكمال علاجها

أم لثلاث فتيات تستصرخ: &#34;زوجي مسجون وأريد عملاً فقط&#34;.. رسالة لوزارة العمل

أم لثلاث فتيات تستصرخ: "زوجي مسجون وأريد عملاً فقط".. رسالة لوزارة العمل

فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني بدكار

فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني بدكار

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده

منوعات

هذا الطفل الذي يجلس مع عزت العلايلي أصبح ممثل الأكشن الأول بمصر

هذا الطفل الذي يجلس مع عزت العلايلي أصبح ممثل الأكشن الأول بمصر

أحلام تُفاجئ جمهورها بأداء تمرين بملابس رياضية ضيقة

أحلام تُفاجئ جمهورها بأداء تمرين بملابس رياضية ضيقة

شاهد: عامر خان بالدرجة الاقتصادية وسط ذهول الركاب

شاهد: عامر خان بالدرجة الاقتصادية وسط ذهول الركاب

عائلة الزعيم تفرض السرّية التامة على وضعه الصحي داخل المستشفى

عائلة الزعيم تفرض السرّية التامة على وضعه الصحي داخل المستشفى

طليقة زوج أنغام تفجر مفاجأة حول عيد ميلادها ورسالتها مع أصالة لطليقها

طليقة زوج أنغام تفجر مفاجأة حول عيد ميلادها ورسالتها مع أصالة لطليقها

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: &#34;وجودك إهانة&#34;

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: "وجودك إهانة"

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

عربي

شاهد: البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني

شاهد: البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني

المجلس العسكري السوداني يتوعد &#34;الحرامية&#34;

المجلس العسكري السوداني يتوعد "الحرامية"

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات