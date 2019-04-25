فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني بدكار





وقد تميز المطعم الفلسطيني، بدعم وإشراف سفارة دولة فلسطين في السنغال، بأكبر حجم من الإقبال الجماهيري وباطراء كبير من قبل المنظمين والمشرفين على هذا المهرجان والذي يندرج ضمن احتفاليات سنوية تنظمها مجموعة أصدقاء الفرانكوفونية في السنغال.





وبمشاركة أكثر من ثلاثة عشر دولة أبرزهم فرنسا، سويسرا، الغابون، بوركينا فاسو، السنغال، تونس، الامارات العربية المتحدة، جزر القمر، الكيبيك الكندية، بلجيكا، والوني بروكسيل، كندا، الكاميرون ومدغشقر.



رام الله - دنيا الوطنتفوقت فلسطين على الدول المشاركة في معرض الطهي الفرنكفوني المقام في العاصمة السنغالية داكار، والذي جرى عند تمثال النهضة الإفريقية المشهور.