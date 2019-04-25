لن تكون بديلة للمنظمة..الجهاد الإسلامي: نحن مع أي هيئة تُشكّل لمواجهة (صفقة القرن)

وتابع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: "نحن مع إعادة إحياء روح ورسالة منظمة التحرير وتجديد دمائها وشرعيتها وأهدافها النضالية، ما يسمح لنا أن نحقق هدف التحرير والدفاع عن الشعب الفلسطيني، واستعادة طاقات الشعب".



وأكد البريم، أنه لا يمكن أن تشكل أي خطوة أو هيئة لمواجهة (صفقة القرن)، بديلاً عن منظمة التحرير، والساحة الفلسطينية لم تعد تحتمل أجساماً جديدة.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في أي هيئة أو جسم فلسطيني من أجل مواجهة (صفقة القرن)، مشددة على أنها مع أي خطوة وطنية على المستوى الفلسطيني أو العربي، يمكن أن تقدم شيئاً لمواجهة هذه المشاريع، التي تستهدف القضية الفلسطينية.وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، مصعب البريم، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "نحن لم نتلق أي دعوة للمشاركة في أي جسم أو هيئة لمواجهة (صفقة القرن)، ولكن الدعوة التي تم إطلاقها، جاءت في إطار الندوات السياسية على قاعدة الحشد والاصطفاف الوطني، وحشد أصوات وطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية".وجدّد البريم، أن حركته لم تتلق أي دعوة، ولكن نحن مع أي خطوة وطنية على المستوى الفلسطيني أو العمق العربي أو الإسلامي، يمكن أن تقدم شيئاً لقضيتنا في مواجهة (صفقة القرن).وأضاف: إذا ما تمّ تقديم دعوة، سنطرح ذلك داخل أطرنا على المستوى السياسي والقيادي، ثم نصدر قراراً بخصوص المشاركة في هذه الهيئة المقترحة.