شؤون فلسطينية

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية

الصالح: طواقم وزارة الحكم المحلي كافة جاهزة لتقديم العون والمساعدة للهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، أن طواقم وزارة الحكم المحلي، ومديرياتها، جاهزة لتقديم كافة أشكال الدعم والعون والمساعدة للهيئات المحلية، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بها. 

وأضاف الصالح، الذي نقل تحيات القيادة الفلسطينية، وتحيات رئيس الوزراء للحضور: "أن علاقة الوزارة والهيئات المحلية تشاركية تكاملية، تهدف بالأساس لتحقيق التنمية المحلية الشاملة في كافة المدن والبلدات والقرى والتجمعات البدوية، وتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية لمحافظة سلفيت، حيث التقى خلالها بمحافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي، ورؤساء البلديات والمجالس القروية في المحافظة، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأمين سر حركة فتح بالمحافظة، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، ومدير عام المشاريع، المهندس عمر شرقية.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة ستعمل وبكافة الإمكانات المتاحة على تلبية الاحتياجات الطارئة، كما أنها لن تدخر أي جهد في سبيل حشد الدعم المالي اللازم؛ لتنفيذ وإقامة المشاريع التنموية التطويرية.

وأشاد الصالح بالعلاقات الإيجابية بين المحافظة والهيئات المحلية ومديرية الحكم المحلي والأجهزة الأمنية، والتي تؤكد أهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية من أجل العمل على تطوير المحافظة، والنهوض بواقع الهيئات المحلية كافة.  

بدوره، رحب البلوي، بالوزير والوفد المرافق، كما بارك للرئيس، تشكيل الحكومة الجديدة الثامنة عشرة برئاسة د. محمد اشتية، مؤكداً وقوف فعاليات ومؤسسات وأهالي المحافظة إلى جانب الرئيس في ظل التحديات الصعبة التي نواجهها. 

وتطرق البلوي لأبرز احتياجات المحافظة ببلدياتها ومجالسها القروية، مؤكداً أهمية العمل على تلبية الاحتياجات تعزيزاً لصمود المواطنين وتثبيتهم في وجه الأطماع الإسرائيلية وتوسعه الاستيطاني.

من جانبهم، رحب رؤساء البلديات والمجالس القروية بزيارة الوزير للمحافظة، واستعرضوا أبرز الاحتياجات، وخاصة مشاريع البنية التحتية، وشبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ومناقشة قضايا المخططات الهيكلية، وتسوية الأراضي وغيرها من المواضيع.

واستهل الصالح زيارته، بتفقد مديرية الحكم المحلي في سلفيت والتقى مع مدير حكم محلي سلفيت، رائد مقبل، وطاقم المديرية، واستمع منهم إلى أبرز المتابعات اليومية مع المواطنين.

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