شؤون فلسطينية

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده

مجدلاني: المرحلة تُحتّم علينا تلبية احتياجات المواطن بما يُعزز صموده
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، أن وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز صمود المواطن، لا تأتي إلا بالمزيد من الشراكة الفعالة بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، لمواجهة المشروع الأمريكي وضغوطاته لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجموعة تخطيط وتطوير الخدمات الاجتماعية المحلية، الذي عقد صباح اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بهدف تشكيل لجنة تنسيقية للمساعدات في المحافظة، لتنظيم المساعدات خلال شهر رمضان وكذلك وضع أولويات، والتدخلات في موضوع المساعدات والاحتياجات فيما بعد رمضان، بحضور رئيس الغرفة عبد الغني عطاري، وخليل فلنة، ممثلاً عن محافظ رام الله والبيرة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام.

وأوضح مجدلاني، أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية تحتم علينا وشركائنا المحليين والدوليين العمل معاً لتلبية أفضل الاحتياجات للفئات المحتاجة بما يترك لديهم الشعور بالرضى والقبول.

وفي السياق ذاته، ألقى مجدلاني الضوء على بعض القضايا ذات الأهمية أبرزها مساهمة الشركاء في التخطيط للتنمية الاجتماعية كما هم شركاء في التنفيذ أيضاً، لتساعد على وضع خطة ورؤية أكثر واقعية وعملية لنوعية الخدمات، وجعل نظام الخدمة الاجتماعية ممثلاً مالياً بكل المساهمات لاستمراره.

واعتبر مجدلاني مجموعات التخطيط فرصة لتعزيز وتطوير الشراكة بين الوزارة والوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد  من فاعلي الخير لتلبية أفضل الاحتياجات للفئات المحتاجة بما يعكس شعورهم بالرضى والقبول عن تقديمها بشكل لائق.

وبدوره، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله قال: "الغرفة التجارية وجهت دعوتها للتجار بضرورة التكافل والتضامن مع المواطنين، وعدم رفع الأسعار، خاصة السلع التي تشهد إقبال المواطنين لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، انطلاقاً من الدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية لكل مواطن ومؤسسة، مؤكداً على الثقة بقيادة الرئيس أبو مازن، والحكومة الفلسطينية بالمرور من الوضع الصعب نحو تحقيق حلم الدولة الفلسطينية".    

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