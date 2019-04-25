الأوقاف: الثلاثاء المُقبل قرعة الحج للمحافظات الشمالية

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الربان، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة إلكترونياً لاختيار الحجاج لهذا الموسم 1440هـ- 2019 م للمحافظات الشمالية، حيث سيتم إجراء القرعة الثلاثاء المقبل 30/4/2019 في مقر الوزارة بالبيرة الساعة 11 صباحاً.





وأضاف أبو الرب، أن القرعة، ستجرى على التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها مسجلون سابقون، وأن عدد التجمعات السكانية المستهدفة، تبلغ أكثر من 400 تجمع سكاني موزعة على كافة المحافظات الشمالية، وباقي التجمعات السكانية التي لم يجر بها التسجيل، فإنه سيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي، وفق القرعة التي أجريت سابقاً بما يتناسب والحصة المقررة.





وأكد أبو الرب، أن الوزارة، تولي أهمية كبيرة لموسم الحج من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الأفضل، لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام، نسكهم بكل يسر وسهولة.





بدوره، أوضح سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة، أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكراً، حيث قامت بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بالموسم، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإنهاء جميع الترتيبات اللازمة للحجاج منذ لحظة خروجهم، وحتى وصولهم إلى الديار الحجازية، وسكنهم وعودتهم.





وبين الأشقر أن على جميع المواطنين الذين سيحالفهم الحظ بالقرعة التوجه إلى إحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة من قبل الوزارة والتسجيل بها، ومن ثم التوجه إلى مديرية الأوقاف كل في محافظته، لاستلام وصل الدفع، واستكمال باقي الإجراءات.





كما أوضح الأشقر، أن الوزارة ادخلت هذا الموسم خدمات إضافية لحجاج دولة فلسطين كتقديم وجبة افطار في مكة المكرمة وحافلات (vip) لمن يرغب، ومن اجل تنظيم عملية شراء الهدي للحجاج قامت الوزارة بتامينها وإضافة ثمنها على رسوم الحج هذا بالإضافة إلى نصب الخيم الحديثة في مشعري (جبل عرفات ومشعر منى) وفرشها وتوفير خدمات التكيف والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة وتوفير فرشات كنب (صوفا بد) لكل حاج بالإضافة أيضاً إلى الخدمات الصحية والإنارة لكافة الخيام.





كما دعا الأشقر كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وأن الوزارة قد وضعت الخطط اللازمة لمتابعة عمل الشركات من خلال طواقم العمل التي تقوم بالمتابعة.

رام الله - دنيا الوطن