وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في السوق وتُلبي طلب المستهلك
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: ان السلع الأساسية متوفرة في السوق، وتتماشى مع طلب المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يستدعي من المستهلك ترشيد استهلاكه، وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية، وخاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: ان السلع الأساسية متوفرة في السوق، وتتماشى مع طلب المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يستدعي من المستهلك ترشيد استهلاكه، وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية، وخاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وبينت الوزارة في بيانها، أن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل الأكثر استهلاكاً في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان، ستكون جاهزة مع نهاية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إعدادها مع كافة الشركاء، بما يراعي مصالح كافة الأطراف، كما أنها ستخضع لمراجعة دورية.
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