شاهد: البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني

رام الله - دنيا الوطنطلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبادة ثلث الشعب السوداني، رداً على الاحتجاجات التي استمرت أربعة أشهر ضده.وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن طلب البشير بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني، وفق ما أورد موقع (خبرني).وطبقاً لصحيفة (الانتباهة) السودانية، فقد قال حميدتي: "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة، ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب؛ ليعيش البقية في أمان وعزة".وتابع حميدتي، أن البشير أكد لهم أن "غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب"، وأضاف حميدتي: "في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير".وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه، أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد: "طبعاً كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس، أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشدداً يقولون 50%".