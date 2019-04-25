استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمأفاد إبراهيم عباس، مدير دائرة التخصصات الفنية بالإدارة العامةللمستشفيات بوزارة الصحة، بغزة، بأنه تم استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات الوزارة، وتكليف أخصائي طبي لمتابعة الوقاية من الإشعاع.ووضّح عباس، أن استحداث هذه الخدمة، يأتي لضمان سلامة المريض، ومنع العدوى، والحماية الشخيصية من الأشعة للمريض والكوادر العاملة.وفي سياق آخر، ذكر عباس، بأنه تم تطوير خدمات التصوير الطبي، وحوسبتها في مستشفيي الرنتيسي وبيت حانون إلى جانب تعزيز الخدمة بإضافة جهاز في مستشفى الأوروبي، وتزويد مستشفى النجار والشفاء بجهازي تحميض علاوة على إضافة خدمة التصوير الطبي، وطباعة الأفلام بالليزر في مستشفى بيت حانون.ونوه إلى تزويد مجمع ناصر بمنظار جراحي للركبة، وجهازي مقدح هوائي لصالح مستشفيي الأوروبي والنجار، كما تم توفير جهازي تخدير لمستشفى الأقصى، وتعزيز أقسام الاستقبال والطوارئ بأجهزة منظار حلقي لمجمع ناصر والشفاء والأوروبي، مشيراً إلى إضافة جهاز فلوروسكوبي عمليات في مستشفى شهداء الأقصى.