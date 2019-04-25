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المجلس العسكري السوداني يتوعد "الحرامية"

المجلس العسكري السوداني يتوعد "الحرامية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توعد المجلس العسكري السوداني، من أسماهم بـ "الحرامية"، مؤكداً أنه سيشن حرباً عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس العسكري الحرب على مهربي الذهب، واصفاً التهريب بفوضى "الحرامية" التي يجب أن تتوقف تماماً، وفق صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، خلال لقائه اتحاد أصحاب مصانع التعدين الأهلي إن "عهد تهريب الذهب مضى".

وأضاف حميدتي: أنه "منذ اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وانتوا سند للبلد، وفوضى الحرامية دى بنوقفها تماماً".

وأشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى عزم المجلس على "إيقاف اتفاقيات التعدين مع الشركات الأجنبية غير المجدية"، مؤكداً أن أي اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ما فيه مصلحة للبلد ما بنفع معانا.

وحث الاتحاد على بيع كل إنتاج الذهب للبنك المركزي، بسعر يُرضي الطرفين.

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