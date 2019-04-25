أبو حمدة: بدائل الحليب العلاجي تتسبب بمضاعفات جسيمة لأطفال الحضانة

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمأكد علام أبو حمدة، استشاري ورئيس قسم حضانة مجمع الشفاء بغزة، أن استخدام بدائل الحليب العلاجي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من حساسية حليب الأم أو سوء الامتصاص لا تُجدي نفعاً في ظل استمرار نفاد الحليب العلاجي من مخازن وزارة الصحة بغزة.وأفاد أنه يتم التوجه إلى التغذية الوريدية بسبب عدم توفر الحليب العلاجي، مما يسبب بمضاعفات كبيرة للطفل والتهابات جرثومية إلى جانب نقص الأملاح والفيتامينات، مما ينذر بخطر على حياتهم وتردي أوضاعهم الصحية.وذكر بأن أكثر من 3% من حالات الدخول للحضانة بحاجة للحليب العلاجي الضروري لنمو الطفل وإكسابه الفيتامينات اللازمة.وناشد أبو حمدة بضروة توفر ذلك الحليب للحفاظ على حياة أطفال انتظرهم ذووهم بفارغ الصبر، ومنهم من جاء بعد انتظار لسنوات بعمليات زراعة أطفال الأنابيب.