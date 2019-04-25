وزيرة الصحة: الصحفيون شركاء أساسيون في عملنا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة: إن الصحفيين شركاء أساسيون في عملنا، مؤكدة سعيها لتوطيد التعاون مع جميع وسائل الإعلام، لإيصال رسائل الوزارة والجمهور بطريقة فعالة.جاء ذلك، خلال لقائها رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) خلود عساف، في مكتبها برام الله، اليوم الخميس، مضيفة أن الصحفي الفلسطيني، رغم معاناته المستمرة من اعتداءات الاحتلال، فمنهم من استشهد، ومنهم من اعتقل وأصيب، إلا أنه يظل متواجداً في الميدان لنقل الحقيقة.وأطلعت الوزيرة عساف على مشاريع الوزارة المقبلة، وخطتها لترتيب جميع الملفات، ومن أهمها ملف التحويلات الطبية، والبدائل، خصوصا بعد قرار وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن جميع المواطنين سواسية، فالخدمات الصحية، ستقدم للجميع دون استثناء أو تمييز.