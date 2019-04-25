وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري آفاق التعاون المشترك





وختم: "هذه دعوة لمشاركة الإكوادور من خلال أدبائها وكتابها في هذه الفعاليات".

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الثقافة، د. عاطف أبو سيف، سفير جمهورية الإكوادور لدى فلسطين د. لويس اريلانو جيباجا، في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم، وبحثا آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي والترجمة.وأكد الجانبان على ضرورة التعاون من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، من أجل تنشيط التبادل الثقافي، وبدء الحوار على المستوى الفني لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين فلسطين والإكوادور وبحث آفاق التعاون في كافة مجالات الإبداع الثقافي كالمسرح، والموسيقى والسينما، وغيرها.وثمن أبو سيف الدعم الذي تقدمه الإكوادور للقضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز العلاقة الثقافية بين البلدين، مشدداً على أهمية الترجمة المشتركة ما بين الإسبانية والعربية وتجربة الإكوادور المهمة في مجال الأدب، ونقل الخبرات الفلسطينية إلى الإكوادور في هذا المجال.واستعرض أبو سيف، تحضيرات وزارة الثقافة لاحتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 والفعاليات المنظمة التي سيشارك فيها أدباء وكتاب من مختلف دول العالم.