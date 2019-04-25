الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة بغزة العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة فجر اليوم، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: إن الشاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، فيما تحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.
أعلنت الشرطة بغزة العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة فجر اليوم، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: إن الشاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، فيما تحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.
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