الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: إن الشاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، فيما تحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة بغزة العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة فجر اليوم، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.