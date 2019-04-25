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شؤون فلسطينية

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة بغزة العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة فجر اليوم، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: إن الشاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، فيما تحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.

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