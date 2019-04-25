شاهد: نائب عراقي سابق: القدس "كذبة كبرى" و"ليش ما أروح إسرائيل"

احتفى الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، يوم الأربعاء، بمقابلة تلفزيونية مع البرلماني العراقي السابق زعيم حزب (الأمة)، مثال الألوسي، وهو ينادي بالتطبيع مع إسرائيل، ويطالب بزيارتها.



وقال في حوار مع قناة (آسيا): "ليش ما أروح إلى إسرائيل، وألغي مشروع العروبية الكبرى، والإسلاموية الكبرى".



ووصف الألوسي، القدس بـ "الكذبة الكبرى"، في وقت يعتبر نفسه جسراً بين العراق والاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الخارجية الإسرائيلية، تعليقاً على تصريحات السياسي العراقى: "استمعوا إلى مثال الٱلوسي برلماني عراقي، مؤسس حزب الأمة، رجل شجاع يقول ما يؤمن به صراحة لقناة ٱسيا في برنامج بين زمنين".



من جهتها، استنكرت جمعية الصداقة العراقية- الفلسطينية، التصريحات الصادرة عن الألوسي، التي هاجم فيها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والأمة العربية.



وقالت الجمعية: إن هذا النائب لا يمثل الشعب العراقي الأصيل المعروف بعمقه العربي والإسلامي بكافة أطيافه، وإنما يعبر عن حالة مترهلة من أتباع الصهيونية العالمية .



ودعت الجمعية العراق حكومةً وشعباً وأحزاباً ومرجعيات دينية، برفض مثل هذه التصريحات التي تصب في مصلحة الاحتلال العدو الأول للعراق في المنطقة، وأداة التخريب في مقدرات وشعوب المنطقة العربية، برعاية الولايات المتحدة والخروج ببيان واضح، يدين ويجرم مثل هذه التصريحات.







رام الله - دنيا الوطن