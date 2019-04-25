أبو عيطة يَرُدُّ على غرينبلات: سنرفع صور "أبو جهاد" في كل بيت فلسطيني

رام الله - دنيا الوطنرد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، على ما قاله جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم القائد خليل الوزير (أبو جهاد).وقال أبو عيطة، سنرد على غرينبلات، بأن نرفع صورة الشهيد أبو جهاد، في كل بيت فلسطيني، وفي كل مكتب، وليس فقط أبو جهاد، بل كل الشهداء والقادة، الذي خطوا للشعب الفلسطيني، طريق الثورة والتحرير، ومطلوب منا أن نحافظ على هذا الإرث، متابعًا: "لن نستطيع مواجهة ترامب، وكوشنر، وفريدمان، وغرينبلات، بدون المحافظة على هذا التاريخ الفلسطيني المُشرف".وأضاف أنهم في حركة فتح، سيعززون ثقافة رفع صور القادة الشهداء، في البيوت والمدارس والجامعات، والمؤسسات، وفي كل مكان.