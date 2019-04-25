فصيل مقاومة بغزة يُلحق كتيبة عسكرية لقواته

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينيين، أسعد أبو شريعة "أبو الشيخ": إن كتائبه تقيم ميادين الإعداد والتدريب على حدود قطاع غزة، من أجل مواجهة الجيش الإسرائيلي، إذا ما حاول الاعتداء على الشعب الفلسطيني.جاء ذلك، خلال حفل تخريج الفوج الخامس (الوعد المفعول) وذلك في انطلاقة الحركة الثامنة عشرة والذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الأمين العام المؤسس عمر عطية أبو شريعة "أبو حفص" والذي أقيم في موقع الشهيد سهيل بكر، على الحدود الشرقية لمدينة غزة، قرب موقع ملكة، بحضور فصائل العمل الوطني والإسلامي وقيادات الأجنحة العسكرية.وأكد أبو الشيخ، أن هذا دليل على قوة المقاومة، وعدم خوفها من المحتل، مضيفاً: "نحن الآن في ميادين الإعداد ومستعدون من أجل الدفاع عن شعبنا، وملاقاة عدونا، لذا اليوم نلحق كتيبة جديدة إلى كتائبنا المقاتلة، التي تم إعدادها على مدار العام".وأضاف أنه يجب على الكل الفلسطيني، الاتحاد والوحدة من أجل التحرير، وأن تكون الوحدة على أصول كريمة، متابعًا: السلاح الشرعي هو السلاح الذي يحمي شعبه، وهذه المقاومة التي تدافع عن كرامة شعبها.