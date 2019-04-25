الهدمي: لقاءات مع قناصل وسفراء لإطلاعهم على هجمات المستوطنين

أعلن وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، عن لقاءات مع عدد من القناصل والسفراء،

سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة؛ لإطلاعهم على خطورة تصاعد وتيرة هجمات

المستوطنين المتواصلة باقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، واستهداف

الاحتلال لممتلكات المواطنين بالهدم أو المصادرة، إضافة إلى البحث في سبل

تعزيز صمود المقدسيين.



وجدد الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، تحذيره من هجمات المستوطنين باقتحامات المسجد الأقصى بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ومواصلة الهدم في وادي ياصول في بلدة سلوان، وبيت حنينا، والبلدة القديمة في المدينة المحتلة.



رام الله - دنيا الوطن