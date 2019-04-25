الشرطة بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول الطفل المفقود برفح

رام الله - دنيا الوطن

كشف المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي، تفاصيل جديدة في قضية الطفل المفقود في مدينة رفح منذ أربعة أيام حتى اللحظة.





وقال البطنيجي، لإذاعة (صوت الأقصى)، إن الأجهزة الأمنية عثرت على ملابس الطفل المفقود في رفح فوق سطح أحد الصالات، معتبراً ذلك الخيط الأول نحو كشف ملابسات اختفائه.



وأوضح البطنيجي، أن عملية البحث التي تقودها الأجهزة الأمنية في رفح، مستمرة بصورة مكثفة منذ الإبلاغ بإشارة اختفاء الطفل محمود شقفة.وتتواصل لليوم الرابع على التوالي، جهود البحث عن الطفل محمود شقفة، المفقود منذ مساء الاثنين، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.