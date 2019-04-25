المالية بغزة تُصدر تنويهاً مهماً حول صرف رواتب "طموح 2"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف راتب "طموح 2" عن شهر شباط/ فبراير 2019، بالإضافة إلى ملحق راتب شهر كانون الثاني/يناير الماضي.وقالت الوزارة، وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية: إن الصرف سيكون اليوم الخميس بعد الساعة 12 ظهراً في كافة فروع بنك البريد.وكانت وزارة المالية بغزة، أعلنت أمس عن صرف راتب بدل المياومة لشهري 10+11 /2018.