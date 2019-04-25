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شؤون فلسطينية

جميع معابر قطاع غزة مُغلقة أمام المسافرين والبضائع

جميع معابر قطاع غزة مُغلقة أمام المسافرين والبضائع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السلطات المصرية والإسرائيلية، اليوم الخميس، جميع معابر قطاع غزة؛ وذلك لأسباب تتعلق بالإجازة الرسمية في مصر والأعياد اليهودية.

وحسب صحيفة (القدس) فقد تم إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري، فيما أغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون/إيرز بسبب الأعياد اليهودية.

وسيستمر إغلاق المعابر الثلاثة يوم غد الجمعة بسبب الإجازة الأسبوعية، كما سيستمر إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون/ إيرز، يوم السبت، بسبب الإجازة الأسبوعية لدى الاحتلال.

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