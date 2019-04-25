عاجل

  • الجهاد الإسلامي: تشكيل هيئة لمواجهة صفقة القرن لا تشكل بديلا عن منظمة التحرير

  • الجهاد الإسلامي: لم نتلق دعوة رسمية للمشاركة في أي هيئة لمواجهة (صفقة القرن)

  • الجهاد الإسلامي لـ"دنيا الوطن": نحن مع أي هيئة تُشكل لمواجهة (صفقة القرن)

  • الأوقاف: الثلاثاء المقبل قرعة الحج للمحافظات الشمالية

شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تكشف أسباب استيراد "الدجاج المُبرّد" إلى القطاع

الزراعة بغزة تكشف أسباب استيراد "الدجاج المُبرّد" إلى القطاع
مزرعة دواجن - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الخميس، أسباب قرار الوزارة استيراد الدجاج المبرد إلى القطاع، رغم وجود أعداد كبير من مزارع الدجاج اللاحم في قطاع غزة.

وقال أدهم البسيوني، مدير زراعة شمال غزة، المتحدث باسم الوزارة: إن  قطاع الدواجن في غزة قطاع اقتصادي حيوي مهم، وبالتالي يحظى باهتمام كبير ورقابة دائمة، من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف: "قطاع الدواجن، شهد خلال الأشهر المنصرمة، انخفاضاً حاداً في أسعارها، الأمر الذي كبّد المزارع خسائر فادحة، ولكن الأيام الماضية شهد ارتفاعاً بالأسعار بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الكيلو 12 شيكلاً في السوق، والوزارة تراقب مدى ارتفاع الأسعار". 

وشدّد البسيوني على أن الوزارة شعارها دعم المزارع وحماية الستهلك، لذلك قررنا الوقوف إلى نقطة متوازنة بين حماية المنتج الفلسطيني، وتوفير هامش الربح له، وأيضا جعل الأسعار بمتناول الجميع.

وأكد أن وزارة الزراعة راقبت الأسعار، وكنا نلاحظ أن وجود الأسعار ما بين 10، 11، و12 شيكلاً تُعدّ طبيعية، ولكن عندما لاحظنا أن الأسعار قد ترتفع عن 12 شيكلاً، قررنا استيراد "الدجاج المُبرد" حتى لا ترتفع الأسعار بما يفوق مستوى الدخل، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وشدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، على أن "هدفنا الحفاظ على الأسعار، وتسعى الوزارة إلى إحداث التوازن في الأسواق، وهذا الاستيراد لا يعتبر مفتوحاً، بل هو لفترة محددة للحفاظ على التوازن في السوق.

وأكد البسيوني، أنه في حال عاد المنتج المحلي بوفرة في القطاع، فإننا سنمنع فوراً الاستيراد بما يتعلق بالدجاج المُبرد. 

وقال: "نحن حريصون على أن تبقى الأسعار في متناول أيدي المواطن إلى أن تصل أسعار الدواجن إلى 11، 11.5 شيكلاً، وسنبقى متدخلين بكل قوة؛ لتبقى الأسعار في متناول المستهلك الفلسطيني".

وأضاف: "نحن لا نحدد الأسعار، الأمر متروك لصاحب المزرعة وصاحب المحل، لأن غزة تعيش في ظروف استثنائية، والوزارة تُكلَّف بمراقبة السوق".

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في السوق وتُلبي طلب المستهلك

وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في السوق وتُلبي طلب المستهلك

استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة

استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة

معايعة: سنستمر برفد القطاع السياحي بالكفاءات اللازمة

معايعة: سنستمر برفد القطاع السياحي بالكفاءات اللازمة

أبو حمدة: بدائل الحليب العلاجي تتسبب بمضاعفات جسيمة لأطفال الحضانة

أبو حمدة: بدائل الحليب العلاجي تتسبب بمضاعفات جسيمة لأطفال الحضانة

وزيرة الصحة: الصحفيون شركاء أساسيون في عملنا

وزيرة الصحة: الصحفيون شركاء أساسيون في عملنا

وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري آفاق التعاون المشترك

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

أبو عيطة يَرُدُّ على غرينبلات: سنرفع صور &#34;أبو جهاد&#34; في كل بيت فلسطيني

أبو عيطة يَرُدُّ على غرينبلات: سنرفع صور "أبو جهاد" في كل بيت فلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في السوق وتُلبي طلب المستهلك

وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في السوق وتُلبي طلب المستهلك

استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة

استحداث قسم الوقاية الإشعاعية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة

معايعة: سنستمر برفد القطاع السياحي بالكفاءات اللازمة

معايعة: سنستمر برفد القطاع السياحي بالكفاءات اللازمة

أبو حمدة: بدائل الحليب العلاجي تتسبب بمضاعفات جسيمة لأطفال الحضانة

أبو حمدة: بدائل الحليب العلاجي تتسبب بمضاعفات جسيمة لأطفال الحضانة

وزيرة الصحة: الصحفيون شركاء أساسيون في عملنا

وزيرة الصحة: الصحفيون شركاء أساسيون في عملنا

وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري آفاق التعاون المشترك

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

الشرطة: العثور على شاب متوفياً بظروف غامضة بمنطقة الزوايدة

الهدمي: لقاءات مع قناصل وسفراء لإطلاعهم على هجمات المستوطنين

الهدمي: لقاءات مع قناصل وسفراء لإطلاعهم على هجمات المستوطنين

منوعات

هذا الطفل الذي يجلس مع عزت العلايلي أصبح ممثل الأكشن الأول بمصر

هذا الطفل الذي يجلس مع عزت العلايلي أصبح ممثل الأكشن الأول بمصر

أحلام تُفاجئ جمهورها بأداء تمرين بملابس رياضية ضيقة

أحلام تُفاجئ جمهورها بأداء تمرين بملابس رياضية ضيقة

شاهد: عامر خان بالدرجة الاقتصادية وسط ذهول الركاب

شاهد: عامر خان بالدرجة الاقتصادية وسط ذهول الركاب

عائلة الزعيم تفرض السرّية التامة على وضعه الصحي داخل المستشفى

عائلة الزعيم تفرض السرّية التامة على وضعه الصحي داخل المستشفى

طليقة زوج أنغام تفجر مفاجأة حول عيد ميلادها ورسالتها مع أصالة لطليقها

طليقة زوج أنغام تفجر مفاجأة حول عيد ميلادها ورسالتها مع أصالة لطليقها

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: &#34;وجودك إهانة&#34;

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: "وجودك إهانة"

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

عربي

شاهد: البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني

شاهد: البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني

المجلس العسكري السوداني يتوعد &#34;الحرامية&#34;

المجلس العسكري السوداني يتوعد "الحرامية"

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات