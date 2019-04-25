التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن للعام 2019/2020 بمجال الاختصاص العالي في الطب.ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والموعد النهائي للتقديم.