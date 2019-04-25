التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن للعام 2019/2020 بمجال الاختصاص العالي في الطب.
ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن للعام 2019/2020 بمجال الاختصاص العالي في الطب.
ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والموعد النهائي للتقديم.
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