دولي

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت احرونوت): إنه بعد قطيعة طويلة بينهما، من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، مع رئيس حزب (كلنا)، وزير المالية موشيه كحلون، من أجل استكمال جولة الاجتماعات مع قادة أحزاب الائتلاف بعد الانتخابات.

وتعتقد المؤسسة السياسية، أن المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى مطالب رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، بشأن قضايا مشروع القانون والدين والدولة.

وفقًا للصحيفة، فإن ليبرمان هو كفة الميزان، لقد حصل (إسرائيل بيتنا) على خمسة مقاعد، ما يعني أنه من دون ليبرمان، لن يكون لنتنياهو أغلبية في الائتلاف.

ويعتزم ليبرمان الاستفادة من قوته هذه، وأن يكون العلامة العلمانية اليمينية الرئيسية لحكومة يكون فيها كبار الشركاء هما الحزبان المتشددان (شاس) و(يهدوت هتوراة) شرط ليبرمان الصعب هو: إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد كما هو (دون تغيير فاصلة أو نقطة) فإن (إسرائيل بيتنا) سيجلس في المعارضة، أو سيتجه نحو انتخابات جديدة.

من جهتهم، لم يتأثر الحريديون بتهديد ليبرمان، وأعلن حزب (يهدوت هتوراه) أنه سينسحب من الحكومة إذا تم تمرير القانون. ويطالب ليبرمان أيضًا بحقيبة وزارة الجيش، وكذلك بحقيبة الداخلية (في محاولة لانتزاعها من أيدي ارييه درعي زعيم شاس)، أو حقيبة الاستيعاب.

هناك "لغم" آخر يواجه المفاوضات، هو رئيس الاتحاد القومي، العضو الثاني في حزب تحالف اليمين، بتسلئيل سموطريتش، الذي يطالب بحقيبة القانون له وبحقيبة التعليم للحاخام رافي بيرتس، وقد فتح سموطريتش جبهة ضد الليكود، وجبهة داخلية أخرى ضد رئيس القائمة بيرتس. وقد اتهم المقربون من بيرتس النائب سموطريتش بالتفاوض من خلف ظهره، لكن في الوقت نفسه تم تسوية الأمور بينهما.

الشريك الآخر، موشيه كحلون، الذي انخفضت قوة حزبه من عشرة إلى أربعة مقاعد، يطالب بمواصلة الاحتفاظ بحقيبتين: حقيبة وزارة المالية له، وحقيبة الاقتصاد للوزير إيلي كوهين. ولدى كحلون شرط أيضًا: "بدون وزارة المالية، لن أدخل الحكومة". ومع ذلك، تقدر المصادر السياسية أن هدف كحلون هو إبرام "صفقة" مع نتنياهو حول عودته إلى الليكود.

أما المفاوضات مع أحزاب الحريديم، فتبدو أقل تعقيدًا: رئيس حزب شاس أرييه درعي يطالب بثلاث حقائب على الأقل - الداخلية والأديان والاستيعاب - ومن المتوقع أن يبقى حزب يهدوت هتوراه في منصبيه الحاليين: نائب وزير الصحة ورئيس لجنة المالية.

في هذه الأثناء، لم يتنازل الليكود عن فكرة ضم وزيرة القضاء الحالية اييلت شكيد إلى الحزب. يوم أمس شاركت شكيد في أمسية لقيادة مستوطنات السامرة، والتي جرت في منزل رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان، إلى جانب وزير الرفاه حاييم كاتس (ليكود)، عضو الكنيست عوديد فورير (إسرائيل بيتنا) وزعماء المستوطنات.

وقال دغان لشكيد على الملأ: "أييلت، أنت لم تكملي دورك التاريخي. شعب إسرائيل بحاجة إليك. أدعوك للانضمام إلى الليكود ومتابعة عملك".

وردت شكيد بأنها لم تقرر بعد طريقها السياسي ووعدت: "لقد فعلنا أشياء عظيمة معًا وسوف نستمر في عمل أشياء عظيمة معًا".

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