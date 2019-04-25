بوتين: زيارة كيم لروسيا تخدم التسوية الكورية

رام الله - دنيا الوطنعقد الوفدان الروسي والكوري الشمالي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جلسة مباحثات موسعة، أعقبت لقاء ثنائياً بين بوتين وكيم، استغرق ضعف المدة المكرّسة.وقبل ذلك عقد الزعيمان لقاء منفرداً استغرق حوالي ساعتين، ضعف المدة المقررة له بخمسين دقيقة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وقال الرئيس بوتين، إن اجتماعه الثنائي مع كيم، اتسم بالطابع البناء، وجرى الحديث فيه عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعرب بوتين عن ثقته بأن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، ستساعد في تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.