الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول "أبو جهاد" يتساوق مع سياسات الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة (الجهاد الإسلامي) اليوم الخميس، على تصريح لمبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وصف من خلالها الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بـ "الإرهابي".ودانت الحركة في بيان لها، ما ورد على لسان غرينبلات من "هجوم وتحريض سافر بحق الشهيد خليل الوزير أبو جهاد".وأكدت أن هذا التحريض الأمريكي "يتساوق مع سياسات الإرهاب والعدوان الصهيوني، التي تستهدف الشهداء وعوائلهم"، وفق ما ذكرت وكالة ( الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وكان غرينبلات، وصف صورة للقيادي في حركة فتح، الشهيد أبو جهاد، معلقة في إحدى مدارس الضفة الغربية، بأنها "تمجيد للعنف والإرهاب".وقال في تغريدة عبر (تويتر): "تمجيد حقير للعنف والإرهاب، معروض في مدرسة فلسطينية مع لوحة لأبي جهاد (خليل الوزير)"، وفق تعبيره.