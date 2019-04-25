استطلاع رأي: الأمريكيون يحبون الإسرائيليين ولا يحبون حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن استطلاع الرأي، الذي أجراه معهد بيو للأبحاث في الولايات المتحدة، ونشر أمس الأربعاء، يظهر أن لدى معظم الأمريكيين رأي إيجابي عن الإسرائيليين، مقابل رأي سلبي عن الحكومة الإسرائيلية.كما يظهر الاستطلاع، فجوة كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، في كل ما يتعلق بإسرائيل، وفقًا لاتجاه استطلاعات الرأي التي أجريت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.وفي الاستطلاع الحالي، عرض معهد بيو أربعة أسئلة جديدة، لم يتم طرحها في استطلاعات مماثلة أجراها المعهد في الماضي: "ما هو رأيك في الإسرائيليين"، "ما هو رأيك في الحكومة الإسرائيلية"، وبالمثل "ما هو رأيك بالشعب الفلسطيني"، "ما هو رأيك في الحكومة الفلسطينية ".وأظهرت النتائج أن معظم الأميركيين يميزون بين وجهات نظرهم بشأن الشعوب المشاركة في النزاع وحكوماتهم.وبشكل عام، وفقًا لهذا الاستطلاع، فإن معظم الأمريكيين- 51٪ من المستطلعين- لديهم رأي سلبي في الحكومة الإسرائيلية، في حين أن وضع "الحكومة الفلسطينية" في الاستطلاع أسوأ- 71٪ من أفراد العينة لديهم رأي سلبي حيالها، ويشار إلى أن الاستطلاع لم يفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحكم حركة حماس في قطاع غزة.وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن وجهات نظر أكثر إيجابية حول الشعبين، عند تقييم جميع الردود التي وردت، تبين أن 64٪ لديهم رأي إيجابي عن الإسرائيليين و47٪ لديهم رأي إيجابي عن الشعب الفلسطيني. 28٪ لديهم رأي سلبي عن الإسرائيليين و45٪ لديهم رأي سلبي عن الشعب الفلسطيني.وقال 39٪ أن لديهم رأي إيجابي عن الشعبين، بينما قال 25٪ إن لديهم رأي إيجابي عن الإسرائيليين ورأي سلبي عن الشعب الفلسطيني. وتضم هذه المجموعة بشكل أساسي الأمريكيين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم يؤيدون الحزب الجمهوري.وأفاد 8٪ فقط من أفراد العينة بأن لديهم رأيًا إيجابيًا عن الشعب الفلسطيني ورأيًا سلبيًا عن الإسرائيليين، بينما قال 20٪ فقط أن لديهم رأيًا سلبيًا عن الشعبين.وكما لوحظ، حظيت الحكومات بدعم أقل من ذلك بكثير. فقد قال 43٪ من أفراد العينة بأن لديهم رأي سلبي من الحكومتين، بينما قال 8٪ أن لديهم رأيًا إيجابيًا عن الحكومة الفلسطينية ورأيًا سلبيًا عن الحكومة الإسرائيلية. وأفاد 11٪ فقط من المستطلعين بأن لديهم رأي إيجابي عن الحكومتين.بين المجيبين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم مؤيدون للحزب الديمقراطي، فإن الفجوة بين الموقف تجاه الإسرائيليين والموقف تجاه الحكومة الإسرائيلية هو الأبرز. فقد عبر حوالي ثلثي الديمقراطيين عن رأي سلبي إزاء الحكومة الإسرائيلية - وهو رقم غير مسبوق، على ما يبدو بسبب التماثل المتزايد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أعرب 56٪ من الديمقراطيين عن رأي إيجابي بالإسرائيليين، وحوالي 60٪ أعربوا عن رأي إيجابي في الحكومة الإسرائيلية، وعبر أكثر من 70٪ عن رأي إيجابي بالإسرائيليين.كما يعرض الاستطلاع فجوة كبيرة بين الأجيال فيما يتعلق بإسرائيل، حيث يعبر الأميركيون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا عن موقف أكثر إيجابية تجاه الحكومة، من أي فئة عمرية أخرى. وفي الواقع، هناك فجوة كبيرة حتى بين الجمهوريين. فقد أعرب 57٪ من الجمهوريين فوق سن 65 عاما، عن رأي إيجابي بالحكومة الإسرائيلية، مقارنة بـ 27٪ من الجمهوريين دون سن الثلاثين.وشمل الاستطلاع حوالي 10000 أمريكي، وينضم إلى سلسلة من الدراسات الاستقصائية والدراسات في السنوات الأخيرة التي أظهرت وجود فجوة متزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إسرائيل. على سبيل المثال، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب، الشهر الماضي، انخفاضًا في الدعم لإسرائيل على مدار عشر سنوات تقريبا، خاصة بسبب انخفاض الدعم لإسرائيل في الجانب الديمقراطي.