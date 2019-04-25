عاجل

  • وزارة المالية بغزة تعلن عن صرف راتب طموح 2 عن شهر فبراير(2)/2019

دولي

استخباراتي روسي يكشف أسرار أحد أهم عملاء روسيا في CIA

استخباراتي روسي يكشف أسرار أحد أهم عملاء روسيا في CIA
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف فياتشيسلاف تروبنيكوف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية الأسبق، أنه كان شخصياً وراء طرد الممثل المقيم لـ (CIA) في موسكو مطلع 1994، وأن قراره حظي بتأييد الرئيس بوريس يلتسين بلا تردد.

وقال تروبنيكوف، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 75 إنه كان يشغل في تلك الفترة منصب النائب الأول لمدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: في شباط/ فبراير 1994، اعتقلت السلطات الأمريكية ألدريخ هازن إيمز، العميل الروسي المزروع في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وفي ساعة متأخرة من ليلة الاعتقال، رنّ الهاتف وتم إبلاغي بالأمر"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف: "لم أكن أعرف من هو إيمز، ولم يكن من حقي أن أعرف ذلك، لأن الحيطة والحذر في مجال الاستخبارات تعتبر أمراً في غاية الأهمية، وحتى مدير الجهاز لا يمكنه أن يعرف أي شيء عن العملاء في الخارج".

وتابع: في الصباح وصلت إلى موسكو مجموعة من ممثلي الـ (CIA) لبحث الحادث، وتم استقبالهم في مقر الاستخبارات الروسية بموسكو.

وضم الوفد الأمريكي جيمس موريس الممثل المقيم لـ (CIA) في موسكو، وخلال اللقاء، طالب الأمريكان بأن يغادر ألكسندر ليسينكو الممثل المقيم للاستخبارات الروسية في واشنطن الأراضي الأمريكية فوراً.

وأضاف: "لم يكن بمقدوري الاتصال فوراً بمدير استخباراتنا آنذاك يفغيني بريماكوف، الذي كان في مهمة خارج البلاد، وكان علي اتخاذ القرار اللازم، والرد على الطلب الأمريكي، حيث قلت لهم: بغض النظر عن أسفنا يا سيد موريس، سنضطر لتوديعكم من موسكو أيضاً، وكان ذلك مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لهم".

بعد ذلك، اتصل تروبنيكوف بالرئيس يلتسين الذي أبدى تأييده لطرد ممثل الاستخبارات الأمريكية في موسكو بخطوة جوابية، وقال يلتسين: "أحسنت!".

وتدل مصادر المعلومات المفتوحة على أن ألدريخ هازن إيمز الذي عمل في فترات سابقة رئيساً لوحدة مكافحة التجسس بوكالة الاستخبارات المركزية بالولايات المتحدة، ورئيساً للقسم السوفيتي في هذه الوكالة، كان ينشط عميلاً للاستخبارات السوفيتية والروسية على مدى سنوات.

أخبار ذات صلة

سريلانكا تُغلق جميع الكنائس حتى إشعار آخر

سريلانكا تُغلق جميع الكنائس حتى إشعار آخر

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته

بوتين: زيارة كيم لروسيا تخدم التسوية الكورية

بوتين: زيارة كيم لروسيا تخدم التسوية الكورية

استطلاع رأي: الأمريكيون يحبون الإسرائيليين ولا يحبون حكومة نتنياهو

استطلاع رأي: الأمريكيون يحبون الإسرائيليين ولا يحبون حكومة نتنياهو

ظريف: ترامب لا يُريد حربا مع إيران ولكنه استدرج للنزاع

ظريف: ترامب لا يُريد حربا مع إيران ولكنه استدرج للنزاع

زعيم كوريا الشمالية يُوضح هدف زيارته لروسيا

زعيم كوريا الشمالية يُوضح هدف زيارته لروسيا

حماس تُعلق على قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران

حماس تُعلق على قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران

شاهد: حاملات طائرات أمريكية عملاقة تدخل البحر الأبيض

شاهد: حاملات طائرات أمريكية عملاقة تدخل البحر الأبيض

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول &#34;أبو جهاد&#34; يتساوق مع سياسات الإرهاب

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول "أبو جهاد" يتساوق مع سياسات الإرهاب

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

منوعات

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: &#34;وجودك إهانة&#34;

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: "وجودك إهانة"

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

عربي

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر