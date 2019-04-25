ظريف: ترامب لا يُريد حربا مع إيران ولكنه استدرج للنزاع

وأضاف ظريف، لـ (رويترز): "لا أعتقد أنه يريد حرباً، ولكن هذا لا ينفي أنه يجري استدراجه لفعل هذا، و(الفريق ب) الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون "بولتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما حضّا ترامب على الدخول في صراع مع إيران.





وتابع: "أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلاً يجري التوصل إليه بالتفاوض، لكن دعوني أقولها واضحة: إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد حرباً مع إيران؛ لكنه ربما استُدرج إلى نزاع.في سياق متصل، قال ظريف، إن بلاده ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة على الرغم من العقوبات الأمريكية.وفي وقت سابق، هدد ظريف، بالرد على أية محاولة تقوم بها الولايات المتحدة، لمنع بلاده من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه من مصلحة بلاده أن يظل المضيق مفتوحاً، وأضاف، "نؤمن بأن إيران ستواصل بيع النفط، وسنجد مشترين وسنبقى نستخدم مضيق هرمز باعتباره الممر الآمن لتصدير نفطنا".